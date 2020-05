Napoli, piacciono Gabriel e Soumarè del Lille: pronta l’offerta di 20 milioni più Ounas

Qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità, Adam Ounas non sarà riscattato dal Nizza. Il club francese infatti, dopo una stagione disputata dal calciatore franco algerino non all’altezza delle aspettative, ha valutato troppi i 25 milioni fissati dalle parti per il riscatto.

Il calciatore azzurro tornerà quindi alla base. Probabilmente però non per molto tempo. Il Napoli infatti non ha intenzione di tenere Ounas in rosa e starebbe pensando di cedere nuovamente il suo cartellino.

La meta della cessione potrebbe essere nuovamente la Ligue 1. Nel campionato francese vi è una squadra interessata all’ala offensiva del Napoli: si tratta del Lille.

Da parte sua il club partenopeo gradisce molto tale interessamento poiché il Lille possiede in rosa pedine che stuzzicano ed intrigano la dirigenza azzurra. Tra le fila dei francesi infatti vi sono in particolare Gabriel e Soumarè che il Napoli chiederebbe molto volentieri come contropartita in una maxi trattativa per Ounas.

Nello specifico, secondo quanto riportato da Oltralpe dal portale di notizie hommedumatch.fr, il Napoli vorrebbe offrire al Lille Ounas ed un conguaglio economico di 20 milioni per i cartellini dei due giovani giocatori Gabriel e Soumarè. Una trattativa che quindi, se dovesse concretizzarsi, farebbe contenti tutti. Al momento c’è poco più dell’idea, la quale però potrebbe divenire reale in breve tempo.