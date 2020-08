Napoli, piacciono Mustafi e Sokratis: si aspetta la cessione di Koulibaly

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato nelle ultimissime ore ai microfoni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue parole è stato il calciomercato che interesserà il reparto difensivo del Napoli.

Qui infatti si attende la cessione di Kalidou Koulibaly, dal quale quasi tutto il mercato in entrata dipende. Una volta piazzato in uscita il calciatore senegalese, ecco che il Napoli potrà scatenarsi innanzitutto per prendere il suo sostituto e poi per guadagnare la liquidità necessaria ad affrontare la finestra di calciomercato estivo.

“Come detto il Napoli prima di affondare per Gabriel del Lille dovrà cedere Kalidou Koulibaly. C’è da aspettare, dissi già che le cose non erano così spedite. E’ un mercato difficile un po’ per tutti, bisogna prima vendere e poi comprare.”

“Infatti anche il Manchester City prima di poter acquistare il difensore azzurro dovrà vendere John Stones. Non sappiamo se i tempi delle due operazioni coincideranno. Per quanto riguarda il discorso Gabriel, l’Arsenal ha paura di perderlo e allora qualche ora fa ha contattato l’agente di Daniele Rugani, potrebbe essere imbastito con la Juventus uno scambio con Hector Bellerin.”

“Altri difensori dei Gunners che piacciono al Napoli: il tedesco Shkodran Mustafi e Sokratis Papastathopoulos, uomo gradito a Gattuso”