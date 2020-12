Napoli, piacciono Zaccagni e Zappa: Milik verso l’addio a gennaio

Il giornalista Enzo Bucchioni ha scritto nelle ultime ore un articolo su TMW analizzando il calciomercato che il Napoli si appresta ad effettuare nelle prossime sessioni. Innanzitutto a gennaio dovrebbe esserci la cessione di Arkadiusz Milik. Per l’attaccante polacco alla dirigenza azzurra non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma appare chiaro che i tempi per la separazione sono più che maturi.

Oltre questa cessione a gennaio non dovrebbe registrarsi nulla di eclatante, quantomeno in entrata. In uscita potrebbe invece essersi qualche altro movimento, come ad esempio la partenza di Fernando Llorente, da tempo ormai fuori dal progetto tecnico del Napoli di Gennaro Gattuso.

Ma il vero mercato azzurro, come scritto da Bucchioni, dovrebbe scatenarsi in estate. Il Napoli infatti sta già iniziando a sondare il terreno per qualche colpo in entrata ed ha messo gli occhi su due calciatori in particolare.

Il primo nome che ha fatto innamorare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo dell’Hellas Verona che quest’anno sta sorprendendo tutti. Un calciatore duttile che abbina efficacemente tecnica a sacrificio e che può ricoprire quasi tutte le posizione dal centrocampo in su.

Il secondo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello di Gabriele Zappa. Il classe ’99 del Cagliari è un prospetto molto interessante che, in questa prima parte di campionato, ha fatto registrare ottimi numeri e splendide prestazioni. Il ruolo da lui prediletto è quello di terzino destro ma nelle ultime uscite il giovane rossoblù sta dimostrando ottime cose anche nel ruolo di esterno destro di centrocampo.