Napoli, piace Gatti del Frosinone: anche Juve e Atalanta su di lui

In Serie B vi è un giocatore in particolare che si sta conquistando a suon di ottime prestazioni le luci della ribalta. Si tratta di Federico Gatti, giovane centrocampista italiano del Frosinone.

Come raccontato da Tuttosport nelle ultime ore, sul talento della Serie B vi sarebbero prepotentemente parecchie big del calcio italiano, tra cui Juventus, Atalanta e Napoli.

La valutazione del giovane calciatore del Frosinone si assesta al momento intorno ai 5 milioni di euro. Non è da escludere che da qui a gennaio il suo valore possa aumentare a dismisura, scatenando una vera e propria asta nel periodo invernale.

L’intenzione del club ciociaro comunque è di trattenere il proprio tesserato almeno fino a giugno, in modo da preservare la sua crescita e quella del club. Grazie anche alle prestazioni di Gatti infatti, il Frosinone è attualmente una delle migliori difese del campionato, avendo incassato appena 10 gol.

Per quanto riguarda i club di Serie A interessati al calciatore, è abbastanza probabile ipotizzare un’accelerata del Napoli nei prossimi mesi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli infatti ha il compito di completare il reparto difensivo, che tra l’altro a gennaio rimarrà orfano di Kalidou Koulibaly per almeno un mesetto. Un giovane difensore come Gatti non può far altro che bene.