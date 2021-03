Napoli, piace German Pezzella dalla Fiorentina: sul difensore anche la Roma

In casa Napoli si inizia a guardare al futuro, progettando la rosa azzurra che sarà per la stagione 2021/22. Anche solo elencando i giocatori in scadenza contrattuale, appare evidente come il mercato debba essere per forza di cose importante.

In difesa sono infatti ai saluti Maksimovic e Hysaj, entrambi parametri 0 a giugno. Inoltre Manolas non è sembrato molto continuo fisicamente ed atleticamente in questa prima stagione napoletana. Ecco allora che un acquisto di un difensore centrale di spessore risulta necessario.

Secondo quanto scritto nelle ultime ore da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su German Pezzella, esperto difensore centrale della Fiorentina. Il calciatore 29enne è anche capitano della stessa squadra viola.

Il club di Rocco Commisso non è però intenzionato a cedere a cuor leggero un suo pezzo pregiato, per il quale quindi il Napoli dovrà sborsare almeno 15 milioni di euro. Cifra che però potrebbe non bastare in caso di asta. Su German Pezzella è forte la concorrenza della Roma su tutte.

Da ricordare comunque che il difensore argentino è in scadenza di contratto nel 2022 e ciò potrebbe facilitare di molto la trattativa. Per capire le reali intenzioni dei club basterà aspettare qualche mese. Intanto il piano B del Napoli c’è già da tempo: si tratta di Marcos Senesi, anch’egli argentino e difensore centrale del Feyenoord.