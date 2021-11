Napoli, piace il 2002 Svidersky dello United: anche l’Atalanta su di lui

Il Napoli nell’ultimo periodo continua ad essere molto attivo sul mercato soprattutto per quanto riguarda la linea verde. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza azzurra vi è Martin Svidersky, giovanissimo talento del Manchester United.

Classe 2002, il jolly difensivo è anche attualmente il capitano della Slovacchia under 20. Un profilo di personalità con potenzialità enormi, che infatti ha già attirato su di sé interessi di altri club. Tra le altre vi è anche un’altra squadra proveniente dalla Serie A: l’Atalanta.

Per ora ancora nulla di concreto ovviamente, ma il nome è prepotentemente nella lista degli obiettivi. Da una parte il Napoli vuole aggiungere dei componenti al proprio reparto difensivo, dall’altra l’Atalanta ha più volte dimostrato di puntare forte sui giovani e di saperli valorizzare al meglio.

Di certo Svidersky, classe 2002, ha bisogno di giocare. Per il momento il giovanissimo slovacco sta trovando tantissima continuità nel Manchester United Under 23, nella Premier League 2. Tra qualche mese però, molto probabilmente, ci sarà il salto di qualità nel calcio che conta.

Se in Italia o no, solo il tempo potrà svelarlo. Ciò che è certo però è che l’interesse dei due club italiani è forte, così com’è forte la voglia del giovane difensore di mettersi in mostra in campionati più importanti e stimolanti di quello in cui attualmente milita.