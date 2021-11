Napoli, piace il baby Zeballos del Boca Juniors: affare da 5 milioni

Exequiel Zeballos, classe 2002, potrebbe essere destinato a far parlare di se a lungo. Nella patria argentina ne sono sicuri: la giovane ala destra del Boca Juniors ha la stoffa del campione, e un potenziale incredibile.

Anche le sirene estere così ci hanno messo veramente poco ad attivarsi. Come riportato nelle ultime ore dal media spagnolo Fichajes, sul giovanissimo argentino si sarebbero catapultati Siviglia e PSV Eindhoven, ma anche Milan e Napoli dalla Serie A.

Ovviamente ancora nessuna trattativa ufficiale, ma i sondaggi effettuati sono molti e determinati. In casa Boca è tempo di valutazioni. La società vorrebbe trattenere il proprio talento, ma soprattutto in estate non sarà facile respingere gli attacchi delle big europee.

Ciò che attrae molto le pretendenti è il costo del cartellino di Zeballos: appena 5 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe rivelarsi irrisorio nel caso in cui il potenziale dell’ala argentina diventasse qualcosa di concreto.

Insomma, una scommessa a basso costo che la prossima stagione potrebbe anche militare in Serie A. Il Napoli ad esempio nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe rinunciare a Lozano e forse anche al proprio capitano Insigne. L’arrivo di Zeballos potrebbe rivelarsi una mossa vincente sia in ottica futura che in quella presente.