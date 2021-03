Napoli, piace il terzino destro Moueffek del Saint-Etienne: i dettagli

In casa Napoli si guarda al futuro, non tanto lontano. La dirigenza azzurra sta infatti preparando il calciomercato estivo per allestire la nuova rosa per la stagione 2021/22. In tale direzione le voci di mercato sono molto scoppiettanti, con la squadra che si appresta ad essere rivoluzionata in buona parte.

A tal proposito nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha parlato di un forte interessamento del Napoli a Aimen Moueffek, giovanissimo terzino destro del Saint–Etienne. Il ragazzo francese, di origini marocchine, è un grandissimo prospetto classe 2001, e andrebbe a sostituire il partente Hysaj e a far rifiatare, quando necessario, Di Lorenzo.

Quest’anno il ragazzo ha già collezionato 7 presenze con la prima squadra in Ligue 1, l’anno scorso ne avevo collezionate 6. Tra le sue migliori caratteristiche si contano l’accelerazione e la duttilità, con quest’ultima che gli permette di ben ricoprire anche il ruolo di mezzala.

Ma oltre a giovani prospetti, cosa comporterà la “rifondazione” del Napoli prevista per la prossima estate? Si partirà innanzitutto dall’allenatore, ma il profilo tecnico per il post Gattuso non è stato ancora individuato. Poi vi saranno acquisti mirati, volti a ringiovanire il progetto tecnico.

A seconda di come finirà la stagione attuale, bisognerà capire cosa ne sarà del monte ingaggi per la prossima stagione. In caso di mancata qualificazione in Champions League infatti, appare necessario un ridimensionamento economico del progetto. Il mercato così potrebbe essere completamente differente da quello previsto in caso di qualificazione alla massima competizione europea.