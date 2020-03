Napoli, piace Jovic del Real Madrid: trattativa legata alla qualificazione in Champions League

In casa Napoli l’attaccante polacco Arkadiusz Milik è ormai dato per partente a fine stagione. Il suo rendimento quest’anno non è stato convincente al massimo ed in più l’intesa per il rinnovo appare sempre più lontana. Il suo entourage richiede infatti per il polacco un ingaggio troppo elevato stando alle disponibilità di De Laurentiis. Inoltre vi sarebbero anche svariati problemi circa la clausola rescissoria.

La dirigenza azzurra quindi sta iniziando a guardarsi intorno per individuare un centravanti arruolabile per la prossima stagione. L’idea nuova e molto intrigante sarebbe rappresentata da Luka Jovic, giovane attaccante del Real Madrid. Di questo retroscena di mercato ha parlato quest’oggi il giornalista RAI Ciro Venerato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24.

Secondo la notizia circolata in data odierna il Napoli avrebbe già avviato, molto recentemente, i primi contatti con l’entourage del calciatore. Luka Jovic è diventato un giocatore del Real Madrid appena nello scorso mercato estivo, eppure potrebbe già essere arrivata l’ora di cambiare aria.

Tra il promettente 22enne serbo e il tecnico francese Zinedine Zidane, subentrato a stagione in corso, non è infatti mai sbocciato il feeling. Jovic è scivolato sempre più ai margini del progetto tecnico, divenendo un piccolo caso. Basti pensare infatti che per il giovane attaccante il Real Madrid aveva versato in estate, nelle casse dell’Eintracht Francoforte, ben 60 milioni più 5 di bonus. Tanti, forse troppi per una riserva quasi mai presa in considerazione.

Chissà che il Napoli non possa allora rappresentare un ottimo trampolino per la rinascita del talento purissimo di Jovic. I soldi per il cartellino verrebbero “finanziati” dalla cessione di Milik, con il Real Madrid che di certo non si opporrebbe a una cessione del proprio attaccante. I principali problemi della trattativa potrebbero essere legati alla partecipazione o meno del Napoli alla prossima Champions League. Il massimo palcoscenico europeo rappresenta infatti una condizione necessaria al trasferimento di Jovic in maglia azzurra.