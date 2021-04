Napoli, piace Koopmeiners dell’AZ Alkmaar: servono 25 milioni!

In casa Napoli si inizia a guardare al calciomercato per il prossimo anno. Parecchi sono i reparti da completare, se non rifondare del tutto. Tra questi vi è indubbiamente il centrocampo, che conta parecchi giocatori ormai certi della cessione.

Su tutti, ad esempio, vi è Bakayoko che difficilmente sarà riscattato anche per la prossima stagione. Il calciatore di proprietà del Chelsea non ha affatto convinto la dirigenza azzurra ed inoltre percepisce un lauto ingaggio, nettamente al di fuori dei parametri economici dirigenziali.

Un altro collega di reparto non sicuro della permanenza risponde al nome di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, arrivato a Napoli per circa 25 milioni di euro, ha deluso non poco le aspettative. Ovviamente il discorso tecnico riguardo a lui dipenderà molto dal prossimo allenatore del Napoli.

Per quanto riguarda i possibili acquisti invece, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato stregato da un centrocampista in particolare: si tratta di Teun Koopmeiners, regista difensivo dell’AZ Alkmaar. Il calciatore olandese, classe ’98, può vantare già un’ottima esperienza e personalità nonostante la sua giovane età.

Altra caratteristica positiva del calciatore è la sua duttilità, che gli consente di giocare anche difensore centrale all’occorrenza. Secondo La Gazzetta dello Sport, per strappare Koopmeiners all’AZ Alkmaar serve una cifra tra 20 ai 25 milioni di euro.

Il suo arrivo alle pendici del Vesuvio comunque non è facile, poiché sul giocatore sta aumentando ogni giorno di più la concorrenza. Nelle ultime ore ad esempio anche la Roma ha iniziato a sondare il terreno.