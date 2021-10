Napoli, piace Larsson dello Spartak Mosca: folta concorrenza su di lui

Secondo Aftonbladet, quotidiano sportivo svedese, Jordan Larsson sta disputando la sua ultima stagione tra le fila dello Spartak Mosca. Il suo contratto infatti scadrà nell’estate del 2023 e non pare ci sia alcuna intenzione di rinnovarlo.

Sul figlio d’arte (suo padre Henrik ha giocato da attaccante nel Feyenoord, nel Barcellona e nel Manchester United tra le altre) si sono così fiondati parecchi club, anche dalla Serie A. Sulle sue tracce vi sarebbero il Napoli, il Milan, la Fiorentina, il West Ham ed il Wolfsburg.

L’affare è facile da fiutare. La valutazione del cartellino del classe ’97 è alta, ma il solo anno di contratto costringerà lo Spartak Mosca ad accettare offerte di 10 milioni o giù di lì. Da dire comunque è che l’attaccante svedese, forse complice anche le chiacchiere sul suo contratto, non sia partito molto bene in campionato quest’anno.

In stagione Larsson infatti ha segnato appena 1 gol in 12 presenze, cifre ben lontane da quelle degli anni precedenti. Le squadre interessate a lui però conoscono bene il reale valore del ragazzo, e sono pronte ad affrontare la folta concorrenza per averlo in rosa.

Il Napoli ad esempio comprerebbe volentieri il giovane talento svedese per affiancarlo ad Osimhen nelle gerarchie d’attacco. La squadra partenopea infatti saluterà con ogni probabilità sia Petagna che Mertens nella prossima finestra estiva di calciomercato. L’arrivo di un centravanti è necessario più che caldamente consigliato.