Napoli, Piace Lo Celso ma il problema è la formula

Il Napoli sta cercando di rinforzare la propria rosa a centrocampo in caso di partenza di Zielinski e sembra aver puntato Lo Celso del Tottenham.

Piotr Zielinski, infatti, veste la maglia del Napoli dal 2016 ma su di lui hanno puntato gli occhi diverse squadre che però devono fare i conti con le richieste economiche di De Laurentiis che chiede circa 40 milioni di euro. Prima su tutte la Lazio che potrebbe strapparlo agli azzurri già in questa sessione.

Al momento non c’è nulla di sicuro sul tavolo delle trattative ma, in caso di partenza, non è da escludere l’arrivo di Lo Celso in maglia azzurra per rinforzare il centrocampo partenopeo.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport il problema principale per il suo arrivo in maglia azzurra sembra essere legato alla formula. Il Tottenham, infatti, vorrebbe cederlo a titolo definitivo mentre De Laurentiis vorrebbe il prestito con diritto di riscatto.

Resta da capire quali saranno le prossime mosse del patron azzurro che dovrà fare i conti con gli addii di diversi titolarissimi della scorsa stagione.