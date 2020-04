Napoli, piace Milot Rashica del Werder Brema: Callejon dirà addio

Nuova idea in casa Napoli: si tratta di Milot Rashica. L’esterno offensivo, classe 1996, rappresenta quest’anno una delle poche note positive nella stagione deludente del Werder Brema. Il calciatore è già stato in passato più volte accostato alla squadra azzurra, soprattutto nella sua parentesi al Vitesse.

Il calciatore kosovaro, con cittadinanza albanese, ha collezionato questa stagione 10 reti, con 7 gol siglati in Bundesliga e 3 gol in coppa tedesca. Una buona stagione quindi, che ha attirato il ritorno di fiamma partenopeo.

L’arrivo di Milot Rashica alle pendici del Vesuvio comporterebbe però, per forza di cose, l’addio di un altro esterno offensivo: Josè Maria Callejon. Un acquisto di spessore che fa quindi conseguire però una cessione di ancora maggior spessore.

Difficile infatti che possa arrivare una nuova pedina nel reparto offensivo senza comportare una cessione, eccellente in questo caso. L’altro indiziato nello stesso ruolo per far le valigie è al momento Hirving Lozano, clamorosamente per alcuni aspetti.

Il messicano infatti, arrivato appena la scorsa estate per la cifra record di 50 milioni, potrebbe seriamente candidarsi al ruolo di cessione eccellente e contemporaneamente a diventare il più grande flop della storia del Napoli targato Aurelio De Laurentiis.

Occhio poi ovviamente alla situazione legata ad Arkadiuz Milik, che potrebbe dire addio al Napoli in estate dopo aver rifiutato varie proposte di prolungamento di contratto. Insomma, situazione caldissima di calciomercato che interessa tutti i reparti azzurri.