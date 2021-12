Napoli, piace Nandez del Cagliari: da battere la concorrenza dell’Inter

Fabio Santini, giornalista, opinionista e esperto di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisivo 7 Gold, nel corso del programma sportivo Il Processo. Tra i tanti temi trattati, vi è anche l’interessamento del Napoli nei confronti di un difensore e di un centrocampista. Ecco dunque le sue parole.

“Napoli e Inter sono fortemente interessati a Nandez. Farebbe comodo sia a Spalletti che a Inzaghi, ma se il Cagliari lo cedesse scoppierebbe una rivolta in Sardegna. La squadra di Walter Mazzarri sta facendo male in campionato, non può permettersi di perdere i suoi calciatori migliori.

“Per convincere il Cagliari a cederlo Napoli e Inter dovrebbero presentare una offerta irrinunciabile. Per quello che concerne gli azzurri, la società si sta muovendo anche per un difensore. L’obiettivo è arrivare al “nuovo” Koulibaly. Piace, tra gli altri, il giovane Federico Gatti, calciatore che ora milita nel Frosinone in Serie B”.

Insomma, il nome di Nandez piace moltissimo ma la trattativa con il Cagliari non sarà delle più facili. Discorso diverso invece per Federico Gatti. Il difensore classe ’98 sta disputando un ottimo campionato con il Frosinone, e l’anno prossimo potrebbe essere pronto al salto di qualità.

Da capire sono le volontà del Napoli: la cosa più probabile al momento è l’acquisto del cartellino del giocatore, mandando però Gatti in prestito in qualche squadra di Serie A al fine di testarlo e renderlo pronto.