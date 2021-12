Napoli, piace Uduokhai per sostituire Manolas: l’alternativa è Sanchez

Kostas Manolas, nonostante il mercato di gennaio non sia ancora iniziato, ha già lasciato Napoli. Il suo forte desiderio di ritornare in terra ellenica è stato accolto dalla società, che ha così ceduto il cartellino del calciatore all’Olympiacos.

Ora in casa Napoli in quel di gennaio andrà necessariamente preso il sostituto. Le idee non mancano ed il sogno rimane Geison Bremer del Torino. Il problema però è che appare impossibile che il roccioso difensore brasiliano possa già muoversi durante il mercato di riparazione, con il Torino che è sempre un club difficile con cui trattare.

In pole position per gennaio vi è così Uduokhai, giovane difensore centrale dell’Augusta. 24enne tedesco, il difensore gode di assoluto gradimento da parte del difensore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli.

Secondo il corriere dello Sport, subito dopo il nome del precedentemente citato difensore tedesco, nella lista degli obiettivi di mercato del Napoli vi è anche Davinson Sánchez, del Tottenham.

Non manca infine un piano C, che rappresenta la soluzione low-cost come tappabuchi fino a giugno: all’orizzonte non tramonta l’ipotesi di richiamare dal prestito Sebastiano Luperto, che intanto sta facendo molto bene all’Empoli in quest’ottimo inizio di stagione della squadra toscana. Difficile però che la volontà del calciatore sia orientata al ritorno nel club partenopeo, dove sicuramente avrà molto meno spazio.