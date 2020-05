Napoli, Piazza Bellini in una pozza di sangue: extracomunitario accoltellato dopo feroce scontro

NAPOLI – È accaduto ieri pomeriggio alla luce del sole, a Piazza Bellini, nel centro storico di Napoli. Un napoletano ed un uomo d’origine straniera, presumibilmente capoverdiano, sono stati protagonisti di un episodio che ha lasciato attoniti i presenti: una violenta colluttazione che è sfociata in un accoltellamento.

Il napoletano, protagonista attivo dell’episodio, aveva con sé un arma bianca, che ha utilizzato contro il suo oppositore senza pensarci su due volte. L’uomo pare fosse alquanto conosciuto nell’ambiente della piazza, in particolare per far uso frequente di droghe, e aveva già dimostrato in episodi precedenti una condotta violenta.

Il capoverdiano, che era senza documenti, ha un’età presunta tra i 30 e i 40 anni; poco dopo esser stato accoltellato si è accasciato a terra ed è stato soccorso da alcuni presenti, che gli hanno tamponato le ferite nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Scioccante è stata, a detta di molti, la quantità di sangue persa.

Tardivo l’intervento dell’ambulanza, che è giunta sul posto circa 30 minuti dopo l’accaduto, mentre le forze dell’ordine sono arrivate quasi subito. Il ferito è poi stato condotto all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome, zona in cui riportava le ferite. Ancora poco chiare le motivazioni che avrebbero spinto i due al feroce scontro.

Di seguito il link al video dell’episodio, pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Facebook: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/563786017887642