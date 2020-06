Napoli, piccola speranza per il rinnovo di Callejon: la situazione

Se c’è una cosa che la finale di Coppa Italia ha confermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, è l’amore che lega indissolubilmente José Maria Callejon ed il Napoli. Sbarcato alle pendici nell’ormai lontano 2013 sotto la guida tecnica di Rafa Benitez, il ragazzo di Mitril ha conquistato fin da subito il cuore dei napoletani, che allo stesso tempo hanno fatto breccia nel cuore dello spagnolo.

Si è creato così un rapporto fortissimo, alimentato da più di 300 partite in maglia azzurra condite da circa 80 gol. Una professionalità unica ha contraddistinto fin qui la carriera di Callejon. Sempre presente, mai una parola fuori posto, poche parole e molti fatti.

Il suo apporto tecnico-tattico alla squadra è stato incredibile. Basti pensare che la sua titolarità non è stata minimamente mai intaccata da nessuno degli allenatori che intanto si sono susseguiti sulla panchina azzurra (prima Benitez, poi Sarri, Ancelotti ed infine Gattuso).

E così capita che alla vittoria dell Coppa Italia, il numero 7 azzurro scoppi in un pianto a dirotto. Le lacrime per aver vinto il trofeo con la propria squadra, le lacrime di chi sa che probabilmente a fine stagione dovrà dire addio al Napoli, a tutti i suoi compagni ed alla calorosissima piazza.

Quel ‘probabilmente’ lascia però una piccola speranza per il rinnovo. Josè Maria Callejon non sembra aver trovato ancora una squadra per la prossima stagione. Da qui l’idea di Aurelio De Laurentiis: offrire un ultimo anno di contratto al calciatore spagnolo per permettere poi di scegliere con più tranquillità il suo futuro. A breve, in tale direzione, è atteso un incontro decisivo tra le parti.