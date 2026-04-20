Due azzurri saranno i pilastri del Napoli per i prossimi anni

All’evento Inside The Sport, c’era presente l’agente Mario Giuffredi che ha tra i suoi assistiti diversi calciatori del Napoli. All’agente sono state chieste dai vari media, tra cui TMW, informazioni sul futuro di alcuni suoi assistiti. In particolare, si è parlato di Giovanni Di Lorenzo, attuale capitano del Napoli, e di Matteo Politano.

I due azzurri, stando alle parole di Giuffredi, saranno due dei pilastri della squadra partenopea anche nei prossimi anni. “Sono intelligenti, hanno qualità e soprattutto hanno l’amore per la maglia”, queste le parole spese da Giuffredi per i due azzurri.

Sul futuro di Antonio Conte, invece, ha fatto sapere che secondo lui l’ex ct della nazionale italiana rimane l‘allenatore adatto per la panchina azzurra, poiché è uno dei pochi che riesce sia a migliorare i giocatori a sua disposizione, come per esempio è successo quest’anno a Antonio Vergara, sia ad avere risultati nel breve periodo.

Infatti, Conte, in soli due anni, come noto, ha già vinto uno scudetto ed una Supercoppa Italiana. Nelle prossime settimane si capirà se le sue idee e quelle del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riusciranno a incrociarsi ancora una volta.