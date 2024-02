Napoli, Pioli potrebbe essere il successo di Walter Mazzarri in panchina

Stefano Pioli potrebbe essere l’allenatore ideale per il Napoli della prossima stagione, quella della rivoluzione. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti individuato proprio nell’attuale allenatore del Milan il mister per riportare il club azzurro ad alti livelli e provare a puntare ad un grande traguardo, ovvero vincere il quarto Scudetto.

A parlare di un possibile approdo in azzurro di Pioli il giornalista Marco Passotto. Per conto della Gazzetta dello Sport, è vicino alle vicende del club rossonero. Queste le dichiarazioni: “Pioli ha puntualmente incartato il Napoli: è per questo che De Laurentiis pensa a lui per il dopo-Mazzarri”.

“Nonostante le voci di mercato, è la dirigenza del Milan che deciderà il da farsi con Pioli, e lo farà solo a bocce ferme, in base ai risultati che avrà ottenuto”.

STEFANO PIOLI, L’ALLENATORE CHE POTREBBE SOSTITUIRE WALTER MAZZARRI SULLA PANCHINA DEL NAPOLI AL TERMINE DELLA STAGIONE

Anche l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta che Pioli potrebbe essere il successore di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. L’allenatore rossonero potrebbe rappresentare l’uomo della rivoluzione.