Napoli, Piotr Zielinski pronto al rinnovo: “Il club ha mosso i primi passi”

Piotr Zielinski era pronto a lasciare il Napoli in estate ma qualcosa nel corso di questi mesi deve essere cambiato e la società sta discutendo con lui il suo contratto in scadenza nel 2024. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione.

Rinnovo in vista

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione del centrocampista polacco: “Il Napoli ha mosso i primi passi, ha trovato i sorrisi compiaciuti di Zielinski e tra un po’ si ricomincerà a tessere la tela, a preparare il contratto, a chiudere una trattativa che non sarà mai vibrante, perché De Laurentiis e il polacco non avranno molto da chiacchierare, come in passato”.

Solo qualche giorno fa, Nicolò Schira esperto di calciomercato, aveva aggiornato su Twitter della situazione contrattuale del giocatore. Inoltre, Schira ha ricordato che Zielinski ha rifiutato la scorsa estate un’offerta importante da parte del West Ham.

Dopo una fase non proprio positiva, il calciatore polacco ha cominciato molto bene la stagione ed è diventato per la squadra un punto di riferimento molto importante.