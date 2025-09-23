Napoli-Pisa e le polemiche arbitrali: sul web i tifosi delle altre squadre sono furiosi

Il Napoli ha superato il Pisa con un combattuto 3-2 allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita intensa, con gli azzurri che hanno faticato più del previsto contro una neopromossa coraggiosa, capace di mettere in difficoltà la squadra di Antonio Conte fino agli ultimi minuti. Il successo ha regalato tre punti preziosi, ma non ha spento le discussioni.

Subito dopo il triplice fischio, infatti, il web è esploso di polemiche da parte dei tifosi delle altre squadre. In particolare, i tifosi bianconeri hanno invaso i social con una richiesta clamorosa: quella di far rigiocare la partita. Un’ondata di messaggi ha accusato la direzione arbitrale di aver inciso sul risultato, alimentando il dibattito attorno alla regolarità del campionato.

Il riferimento è soprattutto a un episodio controverso: il fallo da rigore fischiato su De Bruyne e successivamente annullato a causa di un sospetto tocco di mano in area partenopea. Una decisione che ha spaccato in due l’opinione pubblica. Se da un lato i sostenitori del Napoli parlano di scelta corretta dopo il check VAR, dall’altro lato i rivali gridano allo scandalo.

“Già domani deve essere ripetuta, si sta falsando il campionato“, scrive Marco I. in un commento diventato virale. Dello stesso tenore le parole di Umberto A.: “Campionato falsato, ripetiamo subito questa partita“. Frasi sul web che riflettono il malumore di una parte di tifosi che vedono nell’episodio un favore alla squadra di Conte. Anche ascoltando i ‘salotti’ delle varie TV, sembra evidente il malumore per quanto accaduto in campo.