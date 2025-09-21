Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte ne cambia 4, un titolarissimo finisce in tribuna

Antonio Conte pensa a un Napoli rinnovato per la partita contro il Pisa, con un turnover studiato dopo gli impegni ravvicinati. Il tecnico è pronto a cambiare assetto passando al 4-3-3, rilanciando Meret tra i pali e confermando la coppia centrale Beukema-Buongiorno, affiancata da Di Lorenzo e Olivera.

In mezzo al campo dovrebbe esserci spazio per Gilmour in cabina di regia, supportato da Anguissa e De Bruyne, mentre Lobotka e McTominay riposeranno, con il primo che potrebbe anche finire in tribuna. Le vere novità arrivano davanti, dove Conte pensa a un tridente mai provato prima: Politano largo a destra, Hojlund al centro dell’attacco e David Neres sulla corsia sinistra.

Una scelta che porta inevitabilmente ad accantonare, ancora una volta, Lorenzo Lucca. La gestione di Lucca conferma la filosofia di Conte: nessuna gerarchia è definitiva e tutti devono guadagnarsi il posto. L’attaccante italiano, arrivato con grandi motivazioni, dovrà sfruttare ogni occasione utile per convincere l’allenatore a concedergli più minuti. Intanto, la fiducia a Hojlund ribadisce quanto il danese sia al centro del progetto offensivo azzurro.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

PISA (3-5-2) probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Aebischer, Marin, Akinsamiro, Angori; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino