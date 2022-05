Napoli, pista Beto? Ne parla il Corriere dello Sport

Il Napoli è alla costante ricerca di nuovi talenti che possano riempire i vari reparti della squadra, così da competere per la Champions e lo scudetto. I nomi circolati negli ultimi mesi sono davvero tanti e ogni giorno ne spunta uno. Il Corriere dello Sport, infatti, ha fatto un sondaggio su Beto, attaccante dell’Udinese.

Sondaggio Napoli

Una delle ultime edizioni del quotidiano sportivo ha fatto il nome dell’attaccante dell’Udinese per la prossima stagione. Victor Osimhen è un tassello importante perché la sua partenza o meno potrebbe influenzare l’intero calciomercato. Le offerte più succose arriveranno sicuramente dalla Premier League, è solo questione di tempo.

Per questo motivo, il club ha bisogno di guardarsi intorno così da avere un paracadute se Osimhen dovesse andare via. Ecco cosa ha scritto il Corriere dello Sport su questa trattativa per Beto:

“Anche il Napoli però continua a chiedere informazioni. All’Udinese per esempio: piace Beto, attaccante portoghese di 24 anni che in questa stagione, prima dell’infortunio di aprile, ha sfoderato colpi interessantissimi e gol (11 in campionato, 13 in totale)”.