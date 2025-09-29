Napoli, più della sconfitta un’altra notizia mette in allarme Conte ed i napoletani

Il Napoli è uscito sconfitto da San Siro con un 1-2 che lascia l’amaro in bocca, ma la vera notizia negativa non è soltanto il risultato. Più del ko contro il Milan, a preoccupare sono le difficoltà strutturali in fase difensiva. Un reparto che, appena qualche mese fa, aveva trascinato gli azzurri verso lo Scudetto, appare oggi fragile e poco sicuro.

A Milano l’emergenza difensiva era evidente, con Antonio Conte costretto a ridisegnare la retroguardia. Tuttavia, anche al completo, il Napoli ha dimostrato in questo avvio di stagione di non avere più quella solidità che lo aveva reso impenetrabile. Troppi errori individuali e cali di concentrazione stanno penalizzando la squadra.

I numeri parlano chiaro: il Napoli ha incassato troppe reti rispetto al passato e la differenza si nota soprattutto nei momenti cruciali delle partite. Se un tempo i rivali faticavano a trovare spazi, oggi ogni incursione avversaria mette in allarme il reparto arretrato. Il gol subito diventa quasi una costante, e questo toglie serenità a tutto il gruppo.

La sconfitta di San Siro può essere archiviata come un episodio, ma l’allarme difensivo no. Per tornare competitivo, il Napoli dovrà ritrovare al più presto quell’equilibrio che fu l’arma vincente del trionfo in campionato. Senza una retroguardia solida, anche il potenziale offensivo rischia di non bastare. Conte lo sa: la priorità assoluta è blindare la porta.