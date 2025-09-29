lunedì, Settembre 29, 2025
HomeSportCalcioNapoli, più della sconfitta un'altra notizia mette in allarme Conte ed i...
Calcio

Napoli, più della sconfitta un’altra notizia mette in allarme Conte ed i napoletani

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943

Il Napoli è uscito sconfitto da San Siro con un 1-2 che lascia l’amaro in bocca, ma la vera notizia negativa non è soltanto il risultato. Più del ko contro il Milan, a preoccupare sono le difficoltà strutturali in fase difensiva. Un reparto che, appena qualche mese fa, aveva trascinato gli azzurri verso lo Scudetto, appare oggi fragile e poco sicuro.

A Milano l’emergenza difensiva era evidente, con Antonio Conte costretto a ridisegnare la retroguardia. Tuttavia, anche al completo, il Napoli ha dimostrato in questo avvio di stagione di non avere più quella solidità che lo aveva reso impenetrabile. Troppi errori individuali e cali di concentrazione stanno penalizzando la squadra.

I numeri parlano chiaro: il Napoli ha incassato troppe reti rispetto al passato e la differenza si nota soprattutto nei momenti cruciali delle partite. Se un tempo i rivali faticavano a trovare spazi, oggi ogni incursione avversaria mette in allarme il reparto arretrato. Il gol subito diventa quasi una costante, e questo toglie serenità a tutto il gruppo.

La sconfitta di San Siro può essere archiviata come un episodio, ma l’allarme difensivo no. Per tornare competitivo, il Napoli dovrà ritrovare al più presto quell’equilibrio che fu l’arma vincente del trionfo in campionato. Senza una retroguardia solida, anche il potenziale offensivo rischia di non bastare. Conte lo sa: la priorità assoluta è blindare la porta.

Articolo precedente
Milan 2-1 Napoli, il comunicato ufficiale del club partenopeo: “Sconfitta a Milano, ripartire a testa alta”
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode