Napoli, poche speranze per Gattuso: il mister dovrebbe andare via

Rino Gattuso si è posto come obiettivo quello di portare il Napoli in Champions League. Poi, il suo rapporto con la SSC Napoli potrebbe finire. Quanto accaduto nei primi mesi dell’anno, infatti, è stato troppo per il mister.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe ormai chiudendo con Luciano Spalletti.

Ad oggi, visto il silenzio stampa della società azzurra, non è arrivata nessuna smentita circa l’addio di Rino Gattuso ed anche circa l’arrivo di un nuovo allenatore.

Con molta probabilità, quindi, Gattuso andrà via al termine della stagione e il Napoli lo sostituirà con un altro tecnico, questa volta con esperienza.

Per tutti i tifosi napoletani che nelle ultime settimane hanno elogiato l’attuale mister del Napoli, non è una bella notizia. La maggior parte dei tifosi, infatti, sperava in una permanenza di Gattuso anche nella prossima stagione.