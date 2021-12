Napoli, polemica social tra Anguissa e un tifoso: “Io non sono così!”

La sconfitta del Napoli contro lo Spezia tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona è stata tanto dolorosa quanto inaspettata. Ovviamente la speranza è che essa possa rimanere circoscritta ai 90 minuti di gioco e senza dunque portare dannosi strascichi nel tempo.

Fortunatamente, o sfortunatamente, di mezzo ci sono le festività natalizie: una buona occasione per la squadra azzurra di staccare un po’ le pile e ricaricarsi in vista del girone di ritorno.

Il clima attuale intorno al Napoli infatti non è idilliaco. A testimonianza di ciò, ecco un piccolo botta e risposta registratosi nelle ultime ore tra Andrè Frank Zambo Anguissa ed un tifoso partenopeo.

Il centrocampista camerunense nel post partita della gara incriminata, aveva postato sul suo profilo Instagram ufficiale, una foto con la seguente didascalia:

“A volte il calcio è crudele e questa sera lo abbiamo visto. Dobbiamo combattere fino alla fine. Restiamo uniti perché insieme si vince come si perde insieme. Vi auguro buone feste di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. Forza Napoli sempre”.

Tra i commenti al post, ecco spuntare l’accusa di un tifoso del Napoli: “Ha già la testa in Coppa d’Africa, sfortunatamente per noi”. Anguissa ha voluto ribattere all’accusa, giustificandosi così: “Io non sono così frate“. Un botta e risposta che cela un clima un po’ triste in quel di Napoli.