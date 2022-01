Napoli, polemica social tra Osimhen e un tifoso: “Perché non mi denunci?”

Victor Osimhen, messosi alle spalle quasi definitivamente l’infortunio al volto, è ora alle prese con il Covid-19 contratto negli ultimi giorni in Nigeria. Insomma, il centravanti del Napoli da tempo non calca i campi del calcio giocato, eppure non perde occasione per far parlare di se.

Negli ultimi giorni il nome dell’attaccante nigeriano è tornato sui media a causa di un battibecco social registratosi recentemente. Spesso al numero 9 azzurro viene recriminato un errato uso dei social, Instagram su tutti.

Osimhen infatti si diverte spesso a postare sui social parecchi “meme“, che poco c’entrano con il contesto professionistico e sportivo di cui il calciatore fa parte. Ovviamente il ragazzo può disporre dei suoi profili social come vuole, ma non mancano sotto i suoi post parecchie critiche.

Ed è stata proprio un commento “acceso” sotto un suo post a causare il battibecco sociale in questione. Un tifoso azzurro, sotto un posto del calciatore, ha commentato: “Dovresti capire che scrivi st***zate, che sei un calciatore di serie A, che tantissimi ti seguono, ogni tanto usa pure la testa, pensa prima di scrivere scemità”.

La risposta di Victor Osimhen non si è fatta attendere: “Sei un grande sciocco, perché non mi denunci alla polizia?“.