Napoli, Politano fuori per almeno tre partite: le sue condizioni di salute

Brutta tegola per il Napoli che a inizio campionato perde Matteo Politano per almeno tre partite consecutive. L’esterno d’attacco, infatti, si è infortunato durante un match con la Nazionale contro la Macedonia e le condizioni non sono buone per ora.

Condizioni di salute

Elongazione del soleo destro, questo è quanto risultato dagli esami svolti ieri a Napoli. Il giocatore, infatti, salterà le trasferte con il Genoa e a Braga per la prima di Champions. Molto probabilmente, però, salterà anche il match contro il Bologna il 24. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna.

Nel frattempo, il nuovo acquisto Jesper Lindstrom è il principale candidato per sostituire Politano n vista del suo recupero.

“Lindstrom ha terminato i suoi impegni con la Danimarca e l’idea del debutto dal primo minuto dell’ex Eintracht è un’opzione che stuzzica Garcia. Per la zona destra dell’attacco si candidano anche Raspadori ed Elmas che contro l’Italia ha dimostrato di essere in ottima condizione” scrive il Corriere del Mezzogiorno.