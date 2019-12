Napoli, Politano piace a Gattuso: la chiave per arrivarci è Llorente

Llorente out e Politano in? E’ questa la voce che gira da qualche giorno per il mercato del Napoli. Con il modulo ad una punta centrale, la presenza di Llorente non è più così indispensabile, dato che ci sono Mertens, che però non è ancora chiaro se rimane o meno, e Milik per quel ruolo. Al Napoli occorrerebbe più un esterno per il tridente offensivo.

Politano sarebbe perfetto per il Napoli, e Llorente sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte, da sempre grande estimatore dell’attaccante basco. Llorente darebbe modo a Lukaku di tirare il fiato ogni tanto. Il belga è stato praticamente sempre presente fino ad ora. Dal canto suo, Gattuso avrebbe già dato l’ok a questo scambio.

Un mancino che giochi a destra manca alla squadra partenopea. L’idea sarebbe quella di giocare con esterni a piede invertito. Specie poi se dovesse andare via uno tra Mertens e Callejon, o entrambi nel peggiore dei casi, un esterno d’attacco servirebbe subito al tecnico calabrese. Politano non viene quasi mai preso in considerazione da Conte. Nell’ultimo turno, con Lautaro squalificato, gli ha addirittura preferito il giovane Esposito.

Resta comunque da capire la volontà di Llorente, che a Napoli ha avuto qualche chance segnando anche qualche gol pesante, come ad esempio contro il Liverpool al San Paolo. A Milano potrebbe avere seria difficoltà per trovare spazio. La coppia Lukaku-Martinez è al momento intoccabile, anche se, come dicevamo, anche loro devono tirare il fiato prima o poi.