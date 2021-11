Napoli, Politano positivo al Covid-19

Il grande ex del match Inter-Napoli, Matteo Politano, non sarà della sfida di domani alle 18. L’ex Inter e Sassuolo, infatti, è risultato positivo al Covid-19.

La notizia è stata rivelata dalla Ssc Napoli stessa tramite il suo profilo Twitter. Il giocatore è regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico ed è ora in isolamento.

Oggi ci sarà quindi un altro giro di tamponi per tutta la squadra. Una notizia che sicuramente non farà piacere a Spalletti, considerando anche che il suo sostituto naturale, ovvero Hirving Lozano, è stato in America ed è rientrato da poco.

Inoltre, l’ex PSV è finito un po’ sotto i riflettori dopo quella intervista rilasciata, dove diceva di trovarsi già in un grande club, il Napoli, ma che ne voleva uno ancora più grande. Nonostante non ci sia nulla di male nelle sue parole, a molti tifosi non sono piaciute le sue parole. Ecco quindi l’occasione per il riscatto immediato.

Politano, invece, si aggiunge quindi alla lista degli indisponibili, che comprende già l’algerino Adam Ounas, infortunatosi con la sua nazionale pochi giorni fa, e il tedesco Diego Demme, anche lui positivo al Coronavirus. Come accennato, oggi ci sarà quindi un altro giro di tamponi, e Spalletti incrocia le dita.