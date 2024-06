Napoli, Politano potrebbe partire destinazione Roma: tre nomi farebbero al caso di Antonio Conte

Aurelio De Laurentiis, durante la scorsa estate, ha acquistato delle scommesse che hanno deluso. Nel prossimo mercato, la dirigenza partenopea vuole investire su calciatori di spessore e con il nuovo mister Antonio Conte si sta programmando il futuro.

Un possibile addio da non sottovalutare è quello di Matteo Politano. Sul calciatore, infatti, sembra essere forte la Roma, con Daniele De Rossi pronto a tutto per acquistare il forte attaccante italiano.

In caso di addio di Politano, il Napoli dovrà guardarsi intorno. Il nome che spicca su tutti è quello di Federico Chiesa, ma l’ingaggio di quest’ultimo potrebbe non essere sostenibile. Per questo sarà necessario guardare altri profili, nomi che già in passato sono stati accostati agli azzurri.

Tra questi vi sarebbero, in particolare, due nomi: Federico Bernardeschi e Takefusa Kubo. La valutazione di quest’ultimo aumenta di settimana in settimana e sarà necessario un investimento da oltre 50 milioni di euro.

Il Napoli già nella scorsa estate aveva messo il giocatore nel mirino. La Gazzetta dello Sport in particolare, lo paragonava ad un ex fuoriclasse del campionato italiano: “Si scrive Kubo, ma si può leggere anche Gervinho. Nel senso che Takefusa Kubo, ala giapponese della Real Sociedad, ha quelle caratteristiche, tecniche e di velocità, che portano a un paragone con l’ivoriano che impressionò nella Roma di Rudi Garcia“.