Napoli, Politano può andare via per 12 milioni: l’attaccante pronto ad accettare il ricco contratto dall’Arabia

Sono stati mesi difficili per la SSC Napoli, con la proprietà partenopea che non si aspettava un tracollo del genere dopo la vittoria dello Scudetto. Per questo motivo già nel mercato di gennaio ci saranno delle novità, con Aurelio De Laurentiis che non tratterrà chi vuole andare via.

Il primo è stato Elmas, il prossimo potrebbe essere un nome a sorpresa: Matteo Politano. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’attaccante partenopeo avrebbe ricevuto una ricca offerta da un club arabo, l’Al-Shabab, il quale ha messo sul piatto un triennale da 21 milioni di euro complessivi.

Il calciatore, fa sapere calciomercato.com, è tentato dalla richiesta e sarebbe orientato ad accettare la ricca offerta considerando anche la sua età (il prossimo anno l’attaccante compirà 30 anni, ndr).

POLITANO IN ARABIA SAUDITA A GENNAIO 2024, L’OFFERTA RICEVUTA DAL NAPOLI

L’Al-Shabab ha fatto pervenire un’offerta alla SSC Napoli di 12 milioni di euro. Tutto dipenderà dalla volontà di Politano. Il presidente, infatti, non vuole più calciatori scontenti e valuterà ogni offerta pervenuta.