Napoli, Politano tra i migliori a Dimaro: già pupillo di Spalletti, ora vuole convincere Mancini

Il ritiro di Dimaro, in casa Napoli, procede per il meglio. Il nuovo allenatore, Luciano Spalletti, si sta concentrando soprattutto sulla difesa per impostare la stagione per il meglio.

Alcune disattenzioni, infatti, sono costate care alla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis, con il club che non è riuscito a qualificarsi alla prossima Champions League.

Molti sono i calciatori in grande forma e tra questi vi è anche Matteo Politano. Durante la passata stagione è stato senza dubbio uno dei migliori e lo stesso vuole fare anche quest’anno per convincere Mancini a convocarlo ai prossimi Mondiali.

L’attaccante azzurro è poi un vero e proprio pupillo di Spalletti. Fu proprio quest’ultimo, infatti, a volerlo all’Inter dal Sassuolo.

Matteo Politano è stato sicuramente l’uomo in più della stagione 2020/21 ed è pronto ad esserlo anche nel nuovo anno.