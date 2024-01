Napoli, Popovic è il 4° acquisto di gennaio: battuta la concorrenza di Bayern Monaco e Manchester City

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana e la qualificazione in finale, la SSC Napoli ha perfezionato il quarto acquisto della sessione invernale di calciomercato. Come annunciato dall’esperto di mercato di SKY Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la dirigenza azzurra ha definito l’acquisto di Matija Popović.

“Il Napoli e il Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popović. Il talento classe 2006 è infatti pronto a sostenere le visite mediche con il club di De Laurentiis e poi si unirà alla squadra gialloazzurra”.

“Come raccontato nei giorni scorsi, infatti, i due club hanno fatto un’operazione in sinergia per portare in Italia il giovane attaccante”.

NAPOLI, PRESO POPOVIC A COSTO ZERO: BATTUTA LA CONCORRENZA DI MILAN, BAYERN MONACO, MANCHESTER CITY E BOLOGNA

Anche il Corriere dello Sport annunciato l’esito positivo della trattativa, con Popovic che arriva a Napoli a costo zero: “Il futuro, dicevamo: il Napoli ha chiuso anche l’ingaggio a zero del giovanotto serbo svincolato, Matija Popovic, 18 anni di talento messo in vetrina nel Partizan Belgrado e nell’Under 17 del suo Paese”.

“Battuta una concorrenza notevole: lo volevano il Milan – con cui Popovic non ha trovato l’accordo – e ora il Bayern Monaco. In Serbia, raccontando la storia di questa stellina che non gioca da 10 mesi, hanno svelato anche l’interesse del Manchester City e del Bologna”, conclude il Corriere dello Sport.