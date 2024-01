Napoli, Popovic in arrivo: ADL lo strappa al Bayern Monaco e lo presta sei mesi al Frosinone

Non solo presente, ma anche futuro. Come rivelato dal portale Tuttomercatoweb.com, la SSC Napoli è forte sul talentuoso attaccante Matija Popovic. Il calciatore era finito nel mirino del Milan, ma la trattativa con i rossoneri è saltata nelle ultime ore per via delle commissioni troppo elevate richieste da parte degli agenti del calciatore.

Il Napoli, quindi, lo acquisterebbe subito per darlo in prestito, sei mesi, al Frosinone. Il motivo è che, attualmente, il club azzurro non ha lo slot da extracomunitario libero: “Successivamente, con l’inizio della prossima stagione, il Napoli lo porterebbe all’ombra del Vesuvio, assicurandosi in questo modo uno dei talenti più ambiti del panorama europeo”.

“I due club, quello partenopeo e quello ciociaro, stanno dunque lavorando per anticipare la folta concorrenza, con Bayern Monaco e Porto fra le squadre che hanno fiutato l’affare a costo zero […]”, riporta TMW.

CHI E’ MATIJA POPOVIC: ATTACCANTE CLASSE 2006 ALTO 193 CENTIMETRI

Lo scorso otto gennaio Popovic ha compiuto la maggiore età. Nonostante i suoi 18 anni, Popovic è alto 193 centimetri e nella scorsa stagione ha messo a segno 21 reti in 25 partite. Su di lui è forte anche l’interesse del Bayern Monaco, con il Napoli pronto a metterlo sotto contratto.

Il calciatore è attualmente a costo zero e le sue qualità non sono passate inosservate da parte dei migliori club del Mondo.