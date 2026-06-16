Napoli, cambio radicale in porta? Scelti i due sostituti

Con il passare dei giorni, diventa sempre più concreta la possibilità che entrambi i portieri dei Napoli possano dire addio al club azzurro.

Attualmente, Alex Meret si trova in un limbo. Il giocatore per rimanere nel club partenopeo vuole certezze sul suo ruolo da titolare. Senza tali rassicurazioni, è molto probabile che decida di volare verso nuove esperienze.

D’altro canto anche Vanja Milinkovic-Savic versa in una situazione precaria. Nella stagione appena terminata, il portiere non ha convinto pienamente la dirigenza e i tifosi della squadra. Alcune delle sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative.

In vista di un’eventuale cessione di uno o di entrambi i calciatori, Giovanni Manna è molto attento al mercato. Il suo mirino è caduto su Guglielmo Vicario. Il suo profilo rispetta tutto ciò di cui il Napoli ha bisogno: affidabilità e continuità.

Nella lista dei nomi al tavolo, c’è anche Kovar. Il giovane portiere, secondo la dirigenza, è un giocatore su cui puntare. Il suo margine di crescita si prospetta molto alto. Non resta, dunque, che attendere i risvolti del mercato estivo.