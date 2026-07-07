Napoli, un azzurro è vicino all’addio: le possibili destinazioni

Il programma di azione del Napoli è chiaro: vendere per acquistare.

Prima di procedere verso nuovi giocatori, Giovanni Manna deve individuare quali cedere. Il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, è stato messo al corrente delle intenzioni del club.

Per il momento, il nuovo allenatore non vuole prendere decisioni definitive sui singoli componenti della rosa. Vuole osservarli da vicino durante il ritiro. Solo dopo, si esporrà.

Tra coloro che rientrano in questa lista, c’è Milinkovic-Savic. Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, l’ex Milan vorrebbe puntare tutto su un solo portiere. Attualmente, Alex Meret è il favorito.

ADL è intenzionato ad ascoltare eventuali offerte che arriveranno per il serbo. Probabilmente, a farsi avanti saranno la Turchia e l’Arabia Saudita.