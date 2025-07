Ecco perché il Napoli ha acquistato Milinkovic-Savic

Nonostante Meret quest’anno abbia svolto la miglior stagione della sua carriera, il Napoli ha optato per l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic. Quali sono i motivi che si nascondono dietro questa scelta?

Per il portiere della nazionale questa non è che un’ulteriore sfida da affrontare. Si tratta di un’occasione per dimostrare di essere maturato, rispetto al passato. Il vero punto di svolta, tuttavia, è per l’intera squadra. Le caratteristiche del calciatore serbo innoveranno le tattiche del mister Antonio Conte.

Il portiere, classe 1997, in un gioco uomo su uomo, riesce a giocare come se fosse un vero uomo in più in mezzo al campo. Tale abilità, in alcune partite, può condurre ad una posizione di netto vantaggio. Basta fare un semplice esempio: il Napoli contro un avversario che imposta il match con marcatura a uomo. In una situazione del genere, Savic gioca da dietro, facendo affidamento sui due centrali Rrhamani a destra e Beukema a sinistra. Politano e Olivera che attaccano sui rispettivi versanti e Di Lorenzo nel suo ruolo di centrocampista. Palla lunga a Lucca che la spazza a McTominay ed Anguissa.

Il calciatore serbo è un giocatore completo. L’unica pecca sono le uscite basse; dovute alla sua altezza di 2 metri. La sua statura non gli permette di essere velocissimo sulle palle rasoterra. Molti dei suoi errori sono dovuti a mancanze di concentrazione. Per individuare la qualità delle sue prestazioni, occorre fare riferimento ad un parametro: il PSxG–GA. Tale metro di misura mette a confronto i Post-Shot Expected Goal: la pericolosità dei tiri ricevuti, prendendo in considerazione la distanza, l’angolo, il tiro, la potenza… con i GA( Goals Against); cioè il numero dei goal realmente subiti.

Se il valore finale del parametro è positivo, significa che il portiere è riuscito a parare più tiri di quanto previsto. Contrariamente, se è negativo, invece, l’uomo in porta ha subito più gol di quanto avrebbe dovuto. Se il risultato del calcolo è vicino allo 0, il rendimento si dice “neutro”. Alla luce di quanto detto, se si osservano le prestazioni di Savic, è chiaro il motivo per cui Manna ha optato per il suo acquisto.