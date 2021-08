Napoli, positivo il primo incontro per il rinnovo di Politano: i dettagli

Quello tra Matteo Politano e il Napoli è un matrimonio destinato a continuare nel tempo. Il calciatore ex Sassuolo ha un contratto in scadenza nel 2024 e nelle ultime ore il suo entourage ha incontrato la dirigenza azzurra per intavolare la trattativa per il rinnovo contrattuale.

È ancora presto per parlare di cifre e di tempistiche però, come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’originale” in onda su Sky, l’incontro pare essere stato molto positivo. Il Napoli infatti non ha dubbi sul voler tenere Matteo Politano all’ombra del Vesuvio.

Allo stesso tempo l’ala offensiva azzurra si trova benissimo in quel di Napoli, sia come città che come squadra. Un trasferimento altrove al momento non è neanche preso minimamente in considerazione.

Da capire rimane quale ruolo avrà Matteo Politano nella rosa del Napoli. Probabile che la sua importanza dipenda anche dal destino di Lorenzo Insigne: nel caso di cessione del capitano, Lozano potrebbe essere dirottato a sinistra e lasciare il posto da titolare all’ex Sassuolo sulla destra.

In caso di permanenza di Insigne invece, Politano e Lozano dovranno darsi da fare per guadagnare una maglia da titolare, essendo due calciatori di primo livello ed egualmente stimati da Luciano Spalletti. Quantomeno inizialmente comunque il ballottaggio dovrebbe essere vinto da Politano, complice anche il recente infortunio del Chucky.