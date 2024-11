Napoli, possibile addio a Kvaratskhelia in estate: ipotesi Federico Chiesa

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli resta in bilico. In caso di mancato accordo per il rinnovo del contratto, il club partenopeo potrebbe valutare una cessione del talento georgiano nella prossima finestra estiva di mercato.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe già individuato un possibile sostituto: Federico Chiesa, attualmente in difficoltà al Liverpool, dove ha collezionato pochissimi minuti in campo.

La stima di Conte

Antonio Conte, allenatore del Napoli, sarebbe un grande estimatore dell’ex attaccante della Juventus, apprezzandone le qualità tecniche e atletiche. Chiesa, dal canto suo, vedrebbe con favore un trasferimento in azzurro per rilanciare la propria carriera dopo una stagione poco soddisfacente in Premier League.

Come osserva il quotidiano, il Napoli, pur avendo una rosa competitiva, deve pianificare con lungimiranza il futuro. La complessa trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia, insieme alle esperienze recenti legate a situazioni come quella di Osimhen, potrebbero spingere il club a considerare un cambiamento.

L’eventuale arrivo di Chiesa rappresenterebbe un colpo significativo per mantenere alto il livello della squadra. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se questa suggestiva operazione potrà concretizzarsi.