Napoli, possibile botto dal Real Madrid in difesa: necessaria la cessione di Koulibaly

Per migliorare il suo Napoli, Rino Gattuso ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di costruire una squadra mista di talenti e giocatori di esperienza. Il nuovo allenatore azzurro, infatti, ha come obiettivo quello di qualificarsi alla prossima Champions League.

Un problema potrebbe essere rappresentato dall’addio di Kalidou Koulibaly, il quale, nelle ultime ore, potrebbe clamorosamente restare.

Tuttavia, il Napoli è già impegnato nel trovare un suo successore, un calciatore che possa fare la differenza e che abbia anche l’esperienza giusta. Oltre Sokratis, infatti, la dirigenza potrebbe chiudere un grande botto dal Real Madrid acquistando il difensore Nacho.

Dell’ipotesi Napoli ha parlato anche l’intermediario italiano del calciaatore: “Nacho è un ragazzo molto serio, piace un po’ a tutti i club per le sue caratteristiche. È uno di quei calciatori che ovunque giocherebbe molto di più che al Real Madrid, per ovvi motivi. Napoli piazza gradita? Certamente sì, non ci sono preclusioni poi vedremo se si apriranno dei discorsi“.

Per acquistarlo il Napoli dovrebbe sborsare circa 10/12 milioni di euro. Nonostante la sua età, infatti, il calciatore continua ad essere un punto di riferimento per Zinedine Zidane, il quale continua a schierarlo non appena i titolari danno forfait. Prima di ufficializzare qualsiasi altro colpo, però, il Napoli deve vendere Koulibaly.