Napoli, possibile colpo di scena ADL-Gattuso?

Il futuro di Rino Gattuso non è poi così scontato. Sull’attuale allenatore del Napoli, infatti, sono circolate molte voci in queste ultime settimane, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe contattato anche altri allenatori.

Alla fine, però, il Napoli è ancora lì per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale per non cedere i migliori calciatori ed arrivare a tagliare il monte ingaggi del 30%.

Nel caso in cui Rino Gattuso riesca a qualificarsi alla Champions League 2021/22, Aurelio De Laurentiis potrebbe addirittura proporgli il rinnovo.

Gli azzurri stanno offrendo un calcio spettacolare in queste ultime settimane, con il presidente che ora vorrebbe continuare con Gattuso.

Dopo tutto quello che è accaduto, però, bisogna vedere la disponibilità dell’allenatore partenopeo a continuare la sua avventura in maglia azzurra. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, emerge che Gattuso non voglia continuare la sua avventura in azzurro. Aurelio De Laurentiis, però, potrebbe fargli cambiare idea con un contratto importante.