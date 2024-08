Napoli, possibile inserimento di Simeone per convincere l’Atalanta a cedere Teun Koopmeiners?

La SSC Napoli potrebbe scatenarsi in queste ultime settimane di mercato. La trattativa per l’addio di Victor Osimhen è ancora in stand-by ma la dirigenza partenopea continua a lavorare per assicurare al nuovo mister, Antonio Conte, una squadra che possa puntare subito al ritorno in Champions League.

Secondo quanto rivelato dall’esperto Gerardo Fasano al portale AreaNapoli.it, il club azzurro potrebbe rilanciare l’offerta all’Atalanta per acquistare le prestazioni sportive del centrocampista Teun Koopmeiners, il quale è seguito anche dalla Juventus di Giuntoli.

Nella trattativa potrebbe rientrare Giovanni Simeone, il quale sarebbe in uscita dal Napoli. Dopo l’infortunio di Scamacca, il club bergamasco ricerca un nuovo attaccante e proprio Simeone, nelle ultime ore, è stato accostato all’Atalanta per prendere il posto del bomber della Nazionale italiana.

QUALE OFFERTA PER CONVINCERE L’ATALANTA A VENDERE IL SUO TOP PLAYER DEL CENTROCAMPO? NON SONO BASTATI 50 MILIONI DI EURO CASH, PUO’ CAMBIARE L’ESITO DELLA TRATTATIVA CON L’INSERIMENTO DELL’ARGENTINO?

Serviranno, quindi, almeno 50 milioni di euro più il cartellino di Simeone, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, per convincere il presidente Percassi a cedere il suo calciatore. Proprio quest’ultimo ha spesso dichiarato che non ha intenzione di cedere il suo calciatore.