Napoli, possibile l’arrivo di due ali offensive

Dopo l’acquisto di Victor Osimhen, in casa Napoli la priorità rimane la ricerca del sostituto di Callejon. Lo spagnolo, svincolatosi a 0 dalla squadra azzurra, lascerà un ruolo difficilmente colmabile. Cristiano Giuntoli ha così ora in compito per nulla facile.

Nella lista del direttore sportivo azzurro rimangono Cengiz Under e Jeremie Boga. Ora nelle ultime ore è apparso un nome dalla Bundesliga: Brekalo del Wolfsburg continua a piacere e tanto, e potrebbe anche essere preferito ai due sopracitati, dato che, per motivi diversi, gli affari sono ad oggi più difficili.

Sul fronte esterni d’attacco comunque l’edizione odierna di Sky Sport ha lanciato un’importante novità: secondo la redazione sportiva non è da escludere l’arrivo di ben due ali offensive. Ovviamente tale situazione comporterebbe una cessione nel reparto offensivo. Il più indiziato per salutare in questa zona del campo rimane Hirving Lozano.

L’eventuale cessione del messicano, un po’ fuori dagli schemi di Gennaro Gattuso, potrebbe portare una grande liquidità nelle casse del club. Difficile però per Aurelio De Laurentiis sarà recuperare tutti i milioni spesi appena la scorsa estate per l’acquisto del Chucky. La minusvalenza è assolutamente da evitare ma il suo spettro continua ad aleggiare quando si tira in ballo Lozano.

Al momento comunque, soprattutto nel reparto offensivo, gli acquisti sembrano rallentati dalla situazione in uscita di Arkadiusz Milik che non riesce ancora a sbloccarsi. Il polacco infatti sembrava molto vicino alla Juve, l’arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera ha poi raffreddato il tutto.