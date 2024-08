Napoli, possibile maxi-operazione col PSG: gli azzurri potrebbero tentare il colpo Skriniar

La SSC Napoli, in questi ultimi giorni di mercato, è davvero scatenata. Dopo aver chiuso l’operazione Romelu Lukaku e perfezionato le trattative per l’arrivo in azzurro di Gilmour e McTominay, il DS Giovanni Manna potrebbe puntellare ulteriormente la difesa con l’arrivo di un ex Inter, il difensore del PSG Leo Skriniar.

A rivelare il contatto tra Conte ed il calciatore il giornalista di SportItalia Tancredi Palmieri, il quale, su X, ha scritto il difensore del PSG avrebbe contattato proprio l’lallenatore della SSC Napoli: “Pare che Skriniar abbia fatto la telefonatina ad Antonio Conte”.

Ai microfoni di NapoliMagazine Live, già nei giorni scorsi Emanuele Cammaroto rivelò la possibilità di vedere Skriniar in maglia azzurra: “Non vuole il Napoli, ma solo il PSG. Il PSG ha messo fuori rosa Skriniar e potrebbe essere l’uomo della svolta per Osimhen. Se il PSG alza l’offerta e offre anche Skriniar al Napoli, accollandosi parte dell’ingaggio, allora potrebbe esserci un’apertura”

SKRINIAR ALLA SSC NAPOLI, L’OPERAZIONE SI PUO’ SBLOCCARE CON O SENZA OSIMHEN: IL DIFENSORE E’ IN USCITA DAL PSG E IL CLUB POTREBBE CONTRIBUIRE AL PAGAMENTO DI PARTE DELLO STIPENDIO

Il difensore del PSG ha un ingaggio oneroso da circa 10 milioni di euro a stagione, una cifra che attualmente il Napoli non può permettersi. Per questo, considerando che Skriniar al momento è un fuori rosa, il Napoli potrebbe puntare ad ingaggiarlo con il club parigino che potrebbe contribuire al pagamento di parte dello stipendio.