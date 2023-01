Napoli, possibile rescissione per Sirigu: un club di Serie B gli offre un contratto importante

In casa Napoli si guarda al mercato. L’attenzione della proprietà azzurra è rivolta soprattutto al futuro dal momento che non ha intenzione di effettuare cambi repentini durante la stagione in corso.

Alcune trattative, però, potrebbero concretizzarsi già nel mercato di gennaio, soprattutto sul fronte cessioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, un calciatore azzurro potrebbe optare per la rescissione contrattuale nei prossimi giorni per accasarsi ad un nuovo club: è il caso di Salvatore Sirigu.

Sull’ex portiere della Nazionale italiana è forte un club di Serie B, la Reggina, la quale avrebbe offerto a Sirigu un contratto importante di 18 mesi e soprattutto una maglia da titolare. Considerando la sua età e le condizioni fisiche non più ottimali si tratterebbe di una grande occasione.

La Reggina è in lotta per la vittoria del campionato di Serie B. La dirigenza del club, però, avrebbe chiesto al giocatore uno sforzo e tornare in una serie inferiore.