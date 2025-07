Napoli, possibile ritorno di fiamma per Garnacho? È il profilo che accontenterebbe tutti (Conte in primis)

Il nome di Alejandro Garnacho può tornare con forza sui taccuini del Napoli, che continua la sua ricerca di un esterno offensivo di spessore internazionale. Il giovane argentino, classe 2004, in forza al Manchester United, rappresenta un vecchio pallino della dirigenza azzurra, già sondato mesi fa e ora nuovamente nella lista dei desideri.

Saltato Ndoye, il Napoli è alla ricerca di un esterno giovane e forte per accontentare Antonio Conte. Lo United parte da una valutazione molto alta, intorno ai 50 milioni di sterline, ma gli azzurri hanno la disponibilità per accontentare gli inglesi.

Il talento argentino, che ha il passaporto spagnolo e ha già esordito con la nazionale albiceleste, avrebbe espresso gradimento per un trasferimento in Serie A, stuzzicato dalla possibilità di essere protagonista in un campionato che potrebbe valorizzare al meglio le sue qualità. A Napoli troverebbe un ambiente caldo, ideale per la sua crescita, e soprattutto un allenatore come Conte, noto per esaltare le potenzialità dei giovani di talento.

Il Napoli, però, non è l’unica squadra sulle tracce di Garnacho. Secondo la stampa inglese, anche il Chelsea starebbe monitorando la situazione, così come alcune big spagnole. Tuttavia, al momento, nessun club ha presentato un’offerta concreta.