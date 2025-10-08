Napoli, possibile scambio di esterni con l’Atalanta per gennaio

I partenopei starebbero valutando con l’Atalanta un possibile scambio di esterni per il mercato invernale. I giocatori coinvolti sarebbero Ademola Lookman e Noa Lang, entrambi due misteri di questo avvio di campionato

Scambio di “scontenti” in vista tra Atalanta e Napoli?

Partenopei e orobici sarebbero intenzionati ad intavolare un possibile scambio di calciomercato per la finestra invernale. Entrambe le squadre, infatti, vorrebbero migliorare la propria rosa e l’idea che sta nascendo in questi giorni sarebbe quella di uno scambio molto particolare.

L’Atalanta manderebbe in azzurro Ademola Lookman, mentre il Napoli Noa Lang a Bergamo. Sul primo c’è ben poco da dire, ancora la situazione non è calma, ma sul secondo c’è fin troppo di cui parlare.

Noa Lang è scontento a Napoli?

Allo stato attuale delle cose, non sembrerebbe. La stagione è appena iniziata, ma lui vorrebbe molto più spazio. Nonostante ciò, Antonio Conte gli ha concesso solo 30 minuti in 3 partite, una media di 10 minuti a match insomma. Una situazione che, se non dovesse risolversi, potrebbe portare l’olandese a valutare concretamente un addio anticipato e a scegliere Bergamo potenzialmente come sua prossima destinazione. I partenopei non vorrebbero fare minusvalenza, dunque l’opzione di inserirlo in uno scambio con Lookman sembrerebbe potenzialmente concreta.