Napoli, possibile scambio Sirigu-Gollini? Le indiscrezioni

Il Napoli, reduce da una grande vittoria contro la Juventus, continua la sue manovre di mercato per potenziare la squadra e puntare allo scudetto e Champions League. Nelle ultime ore, si è fatta interessante l’ipotesi di scambio tra Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini.

Ipotesi scambio

Secondo le fonti di Sky Sport, il club azzurro guidato da Aurelio De Laurentiis sta allacciando rapporti con la Fiorentina per parlare di questa possibile trattativa. L’idea, infatti, è quella di far partire Sirigu per Firenze e far arrivare a Napoli Gollini.

I due club hanno avviato i contatti nelle ultime ore, pertanto non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda. Non ci resta, dunque, che attendere per comprendere che mosse farà il club partenopeo.

Notizie in più sulla possibile trattativa sono attese per l’inizio della prossima settimana.