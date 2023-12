Napoli, possibile scambio tra Djimsiti e Ostigard con l’Atalanta

Il Napoli sta pensando di cedere Leo Ostigard, che è nel mirino dell’Atalanta. Si potrebbe creare uno scambio di mercato con Djimsiti

Da tempo ormai si parla di Leo Ostigard in ottica Atalanta, con il norvegese che piace e non poco alla Dea. I bergamaschi sarebbero intenzionati a fare un’offerta già ad inizio mercato di gennaio, con i partenopei che accetterebbero di buon grado una cessione del difensore.

Il giocatore è, difatti, ultimo nelle preferenze di Walter Mazzarri oltre ad essere anche sul mercato. Su di lui c’è anche il Monza, anche se per ora è un timido interesse. Quella Atalanta, invece, è un’ipotesi concreta che potrebbe scatenare uno scambio di mercato.

Djimsiti dentro, Ostigard fuori?

Berat Djimsiti, dopo anni all’Atalanta, sembra destinato a cambiare aria. Da Bergamo potrebbe ritrovarsi a giocare a Napoli, con i partenopei che sembrano interessati al difensore albanese. La Dea gradisce molto Ostigard, sin dai tempi del Genoa, e lo vorrebbe a tutti i costi.

Uno scambio sembra fattibile, anche se qualche settimana fa Giordano Signorelli di CalcioAtalanta ha provato a smentire il tutto: “Sono voci che si rincorrono in un momento in cui i soldi sono pochi, anche se l’Atalanta non ha ancora investito le risorse del mercato estivo. La verità è che i bergamaschi avrebbero bisogno di un difensore pronto e che possa garantire integrità atletica. È stato un problema di questo inizio di stagione. Per questo, non escludo che possano arrivare a Bergamo anche due difensori. Nello specifico non credo si possa parlare di Ostigard o Rrahmani, almeno per gennaio”.